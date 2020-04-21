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Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

İlçeye bağlı İçköy Mahallesinde karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihi dahil giriş çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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