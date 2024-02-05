Selahattin Demirtaş, CHP'ye resti çekti! 'DEM kimsenin payandası değil'

BAŞAK Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olması neredeyse kesinleşirken, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, CHP cenahından gelen "İmamoğlu'na kaybettirecek" eleştirilerine cevap verdi. Demirtaş "DEM kimsenin payandası değil" derken DEM Milletvekili Sırrı Sakık, "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil" diye çıkıştı.

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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayının Başak Demirtaş olması neredeyse kesinleşti. CHP cenahından gelen "Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye kaybettirmek için çalışıyorlar" eleştirileri gelirken, Selahattin Demirtaş ve Demirtaş'ı ziyaret eden Sırrı Sakık'tan CHP'ye sert salvolar geldi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık ile yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

Son seçimdeki kayıplar telafi edilmeli

Selahattin Demirtaş, yerel seçimler için DEM Parti’nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil” ifadelerini kullandı.

İki seçim destek verdik ama...

Edirne Cezaevi’nde ziyareti sonrası açıklamalarda Sakık, Demirtaş’la yaptıkları sohbeti de aktardı. Sakık, DEM Parti’nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini belirterek, “Benim kişisel görüşüm, 2 seçimdir CHP’nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik” dedi.

Kimse ile protokol imzalamadık

Tabanın bu konuda ciddi tepkisinin olduğunu belirten Sakık, “Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu” dedi. Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil

“Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar ‘İmamoğlu kaybeder’ diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan 3. yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir.”

Yİ Parti ve MHP'nin arka bahçesi

Sakık, geçmişte CHP’ye verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve özellikle İstanbul ve Ankara’da "CHP’nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çevresine topladığını gördüklerini" belirtti.

Sırrı Sakık, "CHP’nin seçimi kazanmasına rağmen Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İYİ Parti ve MHP’nin “arka bahçesi” haline geldiğini" söyledi.