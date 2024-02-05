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Aparmanın birinci katında çıkan yangın korkuttu

Aparmanın birinci katında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın birinci katında bulunan evde çıkan yangın korkuttu. Yangında yaralanan olmazken alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

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Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz mahallesi 2344 sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple apartmanın birinci katında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ikametten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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