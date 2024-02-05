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Okul yolunda bulunan istinat duvarı çöktü, veliler tedirgin oldu

Okul yolunda bulunan istinat duvarı çöktü, veliler tedirgin oldu

Arnavutköy’de, ilkokul yolunda çöken istinat duvarı velileri tedirgin etti. Öğrencilerin kullandığı okul yolunda kısmi çöken duvar dron ile havadan görüntülendi.

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Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan Aşık Veysel İlkokulu’nun yanında bulunan istinat duvarının bir kısmı çöktü. Kaya parçalarının düştüğü yolda, duvarın devamının çökme düşüncesi velileri endişelendirirken, yolun hemen dibinde okul bahçesi bulunuyor. Kaya parçalarının okul bahçesine düşerek çocukları yaralamasından veya okula gidip gelen çocukların üzerine duvarın kalan kısmının yıkılmasından endişelenen veliler yetkililerden yardım istedi. Çöken duvar dron ile havadan görüntülenirken görüntülerde çöken duvardan ayrılan büyük kaya parçalarının yola düştüğü görüldü. Okulların ara tatilde olduğu zaman gerçekleşen çökme ise muhtemel bir faciayı da önledi.

“Düşünüyorum tatil zamanında olmuş ondan önce yoktu”
Okul yolunu sıklıkla kullanan ve çocuklarını okuldan alan Ayşe Yalman, “Ben az önce geçerken fark ettim şimdi. Yağmurdan olduğunu düşünüyorum tatil zamanında olmuş ondan önce yoktu çünkü. Ben yeni gördüm düzeltilmesi lazım toprağı baya yumuşamış her an çökebilir. Tehlike altında buradan geçen herkes” dedi.

“Çocuğumla giderken üzerimize yığılabilir”
Nurgül Kayacan ise “Burası bizim okul yolumuz günde 4 defa ben geçiyorum buradan çok tehlikeli. Çocuğumla giderken üzerimize yığılabilir oradan kopan bir taş kaya okula düşebilir. Yüksek bir duvar ağır ve büyük kayalar taşlar var” şeklinde konuştu.

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