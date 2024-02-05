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Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı şehidin sözlüsü tabuta sarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı şehidin sözlüsü tabuta sarıldı

Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı.

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Kartal Köyü mevkisinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu.

Şehit Gülen ve Öztürk'ün naaşları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen resmi törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile şehitlerin aileleri ile yakınları yer aldı.

Polis Şehitliğine defnedilecekler

Namazın ardından cenaze aracına konulan şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere Karşıyaka Polis Şehitliğine götürüldü. Şehitlerin aileleri ile yakınları da taziyeleri kabul etti.

Ailelerin feryadı yürekleri dağladı

Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının başında polis pilot meslektaşları nöbet tuttu. Şehit Gülen'in annesi Hatice Onay Gülen oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı. Oğlum giderken ‘Allahaısmarladık’ dedi. Aklına getiremiyorsun ki" dedi. Şehidin sözlüsü Merve Özden ise tabutun cenaze arabasına konulduğu sırada, "Götürmesinler, ne olur götürmesinler" sözleri yürekleri sızlattı.

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