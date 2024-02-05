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Basketbol Süper Ligi’nde Ocak ayının oyuncusu Vernon Carey Jr oldu

Basketbol Süper Ligi’nde Ocak ayının oyuncusu Vernon Carey Jr oldu

Basketbol Süper Ligi’nde Ocak ayının oyuncusu P. Karşıyaka’nın ABD’li oyuncusu Vernon Carey Jr oldu.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka’nın ABD’li oyuncusu Vernon Carey Jr, Ocak ayında oynanan Manisa Büyükşehir, Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ve A. Efes müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. 23 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi tarafından Ocak ayının öne çıkan oyuncusu olmayı başardı. Basketbol Süper Ligi’nden yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Ocak ayının öne çıkan oyuncusu Pınar Karşıyaka'dan Vernon Carey Jr oldu. Amerikalı pivot, 19.7 sayı, 7.5 ribaund, 2.2 asist, 1.7 top çalma ortalamasıyla Ocak ayına damga vurdu" ifadelerine yer verildi.

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