OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirmedi

OECD, küresel ekonomik büyüme'ye ilişkin Ara Dönem Raporu'nu açıkladı. Geçtiğimiz sene yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,9'a gerileyeceğini ve 2025'te yeniden yüzde 3'e yükseleceğini öngördü. Kurum, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü ise değiştirmedi.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Büyüme için Temelleri Güçlendirmek" temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıkladı. Buna göre, küresel ekonomik büyüme 2023'te direnç gösterdi ve enflasyon beklenenden daha hızlı gerileme yaşandı.

Küresel ekonomide geçen yıl yüzde 3,1 büyüme gerçekleşti. Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu.

Ekonomik büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3,3, ABD'de yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0,5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0,1 daralma yaşandı. Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0,3, Fransa'da yüzde 0,9, Çin'de yüzde 5,2, Hindistan'da yüzde 6,7 ve Türkiye'de yüzde 4,1 oldu.

Brezilya ekonomisi yüzde 3,1, Japonya ekonomisi yüzde 1,9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3,1 büyüme gösterirken Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 daraldı.

Bu yıl küresel ekonomideki büyümenin yüzde 2,9 olacağı, 2025'te finansal koşulların da iyileşmesiyle yüzde 3'e yükseleceği öngörülüyor.