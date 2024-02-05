BIST 8.752
DOLAR 30,55
EURO 32,88
ALTIN 1.992,14
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abone ol

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper gençlerle buluştu
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper gençlerle buluştu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
ABD çomak soktu Ekvador ile Rusya karşı karşıya geldi dünya muz ticareti tehlikeye gridi
ABD çomak soktu Ekvador ile Rusya karşı karşıya geldi dünya muz ticareti tehlikeye gridi
6 Şubat 2023'ten bu yana kaç deprem meydana geldi?
6 Şubat 2023'ten bu yana kaç deprem meydana geldi?
Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kalmıştı! Yeni karar çıktı
Yeğenini çöp eve kapatan teyze serbest kalmıştı! Yeni karar çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay
Nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! Aydın'da korkunç olay
Depremden 3 gün sonra çıkarıldı sol bacağı kesildi sağ bacağı çürüyor 1 yıldır hastanede
Depremden 3 gün sonra çıkarıldı sol bacağı kesildi sağ bacağı çürüyor 1 yıldır hastanede
2024'te Küresel ticari gayrimenkullerde patlama bekleniyor
2024'te Küresel ticari gayrimenkullerde patlama bekleniyor
Köpeklerden çok korkuyordu yerini bulan Çakıl'ı koluna dövmesini yaptırdı
Köpeklerden çok korkuyordu yerini bulan Çakıl'ı koluna dövmesini yaptırdı
Karla mücadele ekipleri yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor
Karla mücadele ekipleri yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor