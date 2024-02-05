Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.