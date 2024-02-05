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Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'den 4 kupa hedefi

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum." dedi.

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Sarı-lacivertli takımın Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk kez forma giyen 27 yaşındaki stoper, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Zor ve yorucu bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirten Çağlar, "Çok mutluyum. Ülkeme döndüm. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri. Şu an hedeflediğim noktadayım. Hayallerimize sezon sonunda ulaşacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Atletico Madrid'de sadece 9 maça çıkabilen milli futbolcu, eksiklerinin bulunduğuna vurgu yaparak, "Eksiklerimi daha çok çalışarak ve maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli. Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ancak maç ritmi daha farklı oluyor. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirmeye ve takıma faydalı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Destekleri dolayısıyla Fenerbahçe taraftarına da teşekkür eden Çağlar Söyüncü, "Yüreğimizi ortaya koyacağız. İnşallah hep birlikte mutlu sona ulaşacağız. Heyecanla Kadıköy'de onların karşısına çıkıp oynamayı bekliyorum. Umarım her şey güzel olur." şeklinde görüş belirtti.

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