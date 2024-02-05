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Deutsche Bank'tan TCMB analizi

Deutsche Bank'tan TCMB analizi

Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini değerlendirdi. Banka, daha fazla faiz artırımı için alan açıldığı öngörüsünde bulundu.

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Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini değerlendirdi.

Bankanın analizinde başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan açtığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre yakın vadede enflasyon baskısının artacağını belirten Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı" ifadelerini kullandı.

Banka, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş bildirdi. Piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı öngörüldü.

Ayrıca Merkez Bankası'nın ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği de kaydedildi.

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