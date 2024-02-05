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Silahlı saldırıya uğrayan gazeteciden ilk açıklama

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteciden ilk açıklama

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Azim Deniz hastanede yaptığı açıklamada, saldırıyı yapan şahsın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyerek, “Önceden planlamış ve binanın önünde beklemiş” dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'ta meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz'e kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Aracına giderken saldırıya uğradığını söyleyen gazeteci Azim Deniz, “Sabah saat 9’da evden çıkıyordum. Bahçede aracıma geçtim. Aracıma tam giderken binanın otoparkında tanımadığım bir şahıs yanıma yaklaştı. Direkt yakın mesafeden ateş etti. Sonrasında da arabasına bindi. Arabasını park etmiş, daha önceden planlamış ve binanın önünde beklemiş. Sonra arabasına bindi kaçtı. Ben yardım istedim komşulardan. Oğlum kendi özel arabamızla beni hastaneye getirdi. Gerisini bilmiyorum. Sağ olsun hastanede başhekim ve doktorlarla birlikte tüm sağlık çalışanları ilgilendiler. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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