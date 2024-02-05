Saldırı hazırlığındaki 11 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi.”