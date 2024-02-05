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Saldırı hazırlığındaki 11 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 11 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi.”

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