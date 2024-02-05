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Beraber iş yapan arkadaşlar mahkemelik oldu

Beraber iş yapan arkadaşlar mahkemelik oldu

Kocaeli'de birlikte iş yapan 2 arkadaş mahkemelik oldu. Sanıklardan Nurettin A.'nın, tarla satışından alacağı 125 bin TL'yi kendisine vermeden kaçan arkadaşının peşinden giderek, "Birden fazla kişiyle birlikte yağmaya teşebbüs" suçunu işlediği iddia edildi. Mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatine karar verdi. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan Seyfettin A., ortak olarak satın aldığı tarlayı 2021 yılında sattı.

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 İddiaya göre, aracılık yapan arkadaşı Diyadin G., Seyfettin A.'nın satıştan alacağı 125 bin TL'yi vermeyerek kaçtı. Bu durumu öğrenen Seyfettin A.'nın ise oğulları Murat Y.A., Yakup A., kardeşi Abdullah A., yeğeni Ahmet D. ve arkadaşı Asım K. ile birlikte Diyadin G.'nin peşinden giderek, "Birden fazla kişiyle birlikte yağmaya teşebbüs" suçunu işlediği iddia edildi. Diyadin G.'nin şikayeti üzerine 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

"Diyadin bana, F.K. ile birlikte taşınmazı almamız konusunda aracılık yaptı"
Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Yaşananları anlatan tutuksuz sanık Seyfettin A., "Kandıra'da emlakçı olarak çalışırım, Diyadin ile mesleki olarak beraber çalıştık. Diyadin, komisyon karşılığında bana müşteri getirirdi. Bu sebeple akrabası olan F.K.'yi bana getirdi. F.K. ile beraber ortaklaşa tarla satın aldık. Diyadin bana, F.K. ile birlikte taşınmazı almamız konusunda aracılık yaptı. Taşınmazın tapusunu da F.K.'nin üstüne yaptık. Beraber aldığımız tarlayı bulduğum müşteriye 2 yıl sonra sattım. Diyadin, tapunun F.K.'nin üstünde olması sebebiyle bana yardımcı oldu. Diyadin, tapunun devri yapıldıktan sonra satış bedelinin yarısını ortak olduğumuzdan dolayı F.K.'den alıp bana verecekti" dedi.

"Otogara gitmesinden şüphelendim"
Müşteki Diyadin'in buluşma yerine gelmeyip devir işleminden sonra otogara gittiğini söyleyen Seyfettin A., "Asım bana, Diyadin'in otogara elinde siyah bir poşetle gittiğini söyledi. Taşınmazın satış bedelinin benim payıma düşen kısmını F.K'den alıp bana getireceğini düşünürken, otogara gitmesinden şüphelendim ve ben de diğer sanıklarla beraber otogara gittim. Sadece ben Diyadin ile konuştum, diğer sanıklar beni kafede beklediler. Diyadin'e neden bana haber vermeden ve paramı getirmeden gittiğini sordum. Elindeki poşeti kast ederek, 'Bana vermen gereken para bu poşetin içinde, sen nereye gidiyorsun?' dedim. Diyadin poşetin açarak içinde para olmadığını gösterdi. Paranın başka hesaba yattığını, oğlum Yasin'i onunla gönderirsem parayı bana vereceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"125 bin TL'yi alamadım"
Seyfettin A., savunmasını şöyle noktaladı:
"Ona güvenmediğimden ve oğlumun başına bir iş gelmemesi için Yasin'i göndermedim. Diyadin'e sarıldım ve 'Tamam sen paramı gönder' diyerek onu yolcu ettim. Hatta diğer sanıklar parayı almadan müştekinin gitmesine izin verdim diye bana kızdılar. Müştekiye karşı cebir ve tehdit uygulamadım. Bana getireceği paranın içinde komisyon olarak ona 10 bin TL verecektim. Almam gereken 125 bin TL'yi alamadım" ifadelerini kullandı.

Beraat ettiler
Sanıklar Abdullah A., Murat Y.A., Yakup A., Asım K. ve Ahmet D. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, müştekinin ifadesinde "cebir ve tehdit olduğuna" dair beyan bulunmaması sebebiyle sanıkların beraatlerine karar verdi.

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