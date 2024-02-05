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Son dakika! Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.  ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,35 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,7, Yİ-ÜFE yüzde 4,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağını hesaplamıştı.

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