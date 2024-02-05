Perde arkası! Hafize Gaye Erkan'ı görevden kim aldı? Mehmet Şimşek Erdoğan'a ne dedi?

Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınıp yerine Fatih Karahan'ın getirilmesiyle ilgili süreçte perde arkasında neler yaşandığını, Mehmet Şimşek'le yakınlığı bilinen Cem Küçük yazdı. Erkan'ın görevden alınmasını Mehmet Şimşek istedi. Erdoğan Şimşek'e ne cevap verdi? Mehmet Şimşek'in tahammülünün bittiği olay hangisi oldu? İşte ayrıntılar...

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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasıyla ilgili süreçte perde arkasında neler yaşandı? Erkan'ın bardağı taşıran son hareketi hangisiydi? Mehmet Şimşek'le yakınlığı bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, perde arkasında yaşananları yazdı. İşte Küçük'ün yazısından satır başları...

Hafize Gaye Erkan biçilmiş kaftandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’e "ekibini kurabilirsin" dedi.

- Şimşek için en önemli konu Merkez Bankası’ydı. Hafize Gaye Erkan bu makam için biçilmiş kaftandı. Dünyanın en iyi okullarında okumuş, küresel çaptaki finans kurumlarında çalışmıştı. Tam yetkili olarak göreve gelen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına Gaye Hanımı getirdi.

Hafize Hanım'ın apartmanı var

- Haziran ayından bu yana işler iyi gitti. Parasal sıkılaştırma başarıldı. Faizler artırıldı. Orta Vadeli Program gayet sağlıklı bir şekilde yürütüldü.

- Ancak daha sonra bazı arızalar çıktı. ABD’de ciddi paralar kazanan Gaye Hanımın pahalı kiralardan ev bulamadığı için babasının evine yerleştiği açıklaması iyi olmadı. Çünkü Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor.

Esas sorun Erkan'ın babası oldu

- Esas sorun Gaye Hanımın babası oldu. Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı "ailenin konağı" zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu...

İtibarsız gazetecilerle duyar kastı

- Hangi okulda okursanız okuyun, maalesef "Ortadoğululuk" geçmiyor. ABD’de 20 sene de kalsanız, tavır değişmiyor. Gaye Hanımın babası mesela Goldman Sachs’ta kızının yanına gidip gelebiliyor muydu? Orayı da çiftlik gibi kullanmıyordu? Üstüne üstlük Gaye Hanımın babası itibarı olmayan gazeteciler üzerinden "duyar kasmaya" çalıştı...

Hiçbir kamu görevlisi 26 gün kalamaz

- Bütün bu yaşananlar Mehmet Şimşek’in kulağına gitti. Bu arada aralık ortasında ABD’ye giden Gaye Hanım 26 gün dönmedi. Şirketlerle görüşme yaptığı söylendi. Hiçbir kamu görevlisi -mecburi görevler haricinde- yurt dışında 26 gün kalamaz!

Erdoğan Şimşek'e 'istediğini yap' dedi

- Gaye Erkan’ın aile ve duygusal yapısının bu işleri kaldıramayacağını anlayan Mehmet Şimşek durumu Sayın Erdoğan’a anlattı. Erdoğan ekonomi yönetimini zaten olduğu gibi Mehmet Şimşek’e bırakmıştı. “İstediğini yapabilirsin” dedi. Zaten Şimşek de artık Gaye Hanımla bu işin gitmeyeceğini gördü.

Gaye Erkan'ı Şimşek görevden aldı

- Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine Fatih Karahan’ı atadı. Zaten Resmî Gazete’de Gaye Hanım için “görevden alındı” yazıyor.