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Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Teklifler zaten başladı

Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Teklifler zaten başladı

Beşiktaş'ta Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş'ta futboldan sorumlu basın sözcüsü Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, "Bugün Semih Kılıçsoy’un çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Onun dışında takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye etti. Onun yaş günüydü. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah bu arzulu, istekli oyuna devam edecek oyuncularımız. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor. Arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. Önümüzdeki hafta içinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız” diye konuştu.

Semih Kılıçsoy’un gelişiminden mutlu olduğunu kaydeden Uçar, “Uzun yıllar Beşiktaş’ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda yetişmiş en yetenekli Türk oyunculardan. Teklifler zaten başladı. Vicenzo Montella da milli kadroya davet edecektir. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var” şeklinde konuştu.

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