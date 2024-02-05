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Şüpheli araç kovalayan polis otosu kaza yaptı

Şüpheli araç kovalayan polis otosu kaza yaptı

Çorum’da emniyet ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan otomobil, Çöplü Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde kaçmaya başladı. Kaçan aracı kovalamaya başlayan polis otosu orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada ekiplerden yaralanan olmazken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan polis aracı çekici vasıtasıyla cadde üzerinden kaldırılarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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