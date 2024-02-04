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Mersin’de TIR'ın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin’de TIR'ın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin’de kontrolden çıkan lüks otomobil tırın altında kaldı. Gerçekleşen feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü’nde meydana geldi. Ömer Karadağ (37) 01 ABT 36 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak bir tırın dorsesinin altına girdi.

Otomobil hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Karadağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Karadağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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