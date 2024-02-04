Türk sağlık turizmi sektörü Almanya'ya çıkarma yaptı

Türk sağlık turizmi sektörü temsilcileri, 2. Berlin Sağlık Turizmi Fuarı'nda 1250 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

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​​​​​​​ALZ Fuar tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de, UNICO Sigorta ana sponsorluğunda, TOBB, DEİK ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin destekleriyle 2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen fuarın açılışına, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar kapsamında Sağlık Turizminde İşbirliği Konferansı düzenlenirken "B2B İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinde sağlık aracı kuruluşlarının yetkilileri ile katılımcılar 1250 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Alman vatandaşlarından da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, nisanda Bakü'de, haziranda Londra'da, kasımda Frankfurt'ta sağlık turizmi fuarları düzenleyeceklerini belirtti. Alagöz, "Türkiye, uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti, sahip olduğu yüksek sağlık teknolojisi ve alanında uzman deneyimli kadroları, kolay ulaşım imkanı, beklemeden tedavi olanağı ve makul fiyatlarıyla dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu. 2024 yılı içerisinde 2 milyonun üzerinde turistin tedavi olmak için Türkiye'yi tercih etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.