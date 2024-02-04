Diyarbakır’da 73 yaşındaki adam 46 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor

“Boyacı Mehmet dayı” ismiyle bilinen 73 yaşındaki adam, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde tarihi Nebi Camii önünde 27 yaşlarında başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor.

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Sabah saat 07.30’da tezgahını kuran Mehmet dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabı tamirlerinden, boyalarına kadar yapılan bakıma göre fiyatı değişip hizmet veriyor.

46 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Mehmet dayı, en eskilerden biri olduğunu, o zamanlar genç olduğunu, şimdi 70’in üstünde yaşı olduğunu belirtti.

Yaz-kış burada olduğunu aktaran Mehmet dayı, “Bu işi yapıyorum, başka bir yerde çalışmadım. Yerli, yabancı müşterilerim geliyor. Ayakkabı tamiri ve boya yapıyorum. 07.30’da buradayım, akşam da saat 18.00 gibi toplanıp gidiyorum. 17 kişi bu sırada ayakkabı boyacılığı yapıyor” dedi.