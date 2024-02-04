BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır’da 73 yaşındaki adam 46 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor

Diyarbakır’da 73 yaşındaki adam 46 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor

“Boyacı Mehmet dayı” ismiyle bilinen 73 yaşındaki adam, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde tarihi Nebi Camii önünde 27 yaşlarında başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor.

Abone ol

Sabah saat 07.30’da tezgahını kuran Mehmet dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabı tamirlerinden, boyalarına kadar yapılan bakıma göre fiyatı değişip hizmet veriyor.

46 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Mehmet dayı, en eskilerden biri olduğunu, o zamanlar genç olduğunu, şimdi 70’in üstünde yaşı olduğunu belirtti.

Yaz-kış burada olduğunu aktaran Mehmet dayı, “Bu işi yapıyorum, başka bir yerde çalışmadım. Yerli, yabancı müşterilerim geliyor. Ayakkabı tamiri ve boya yapıyorum. 07.30’da buradayım, akşam da saat 18.00 gibi toplanıp gidiyorum. 17 kişi bu sırada ayakkabı boyacılığı yapıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Abant Gölü kimine eziyet kimine eğlence oldu
Abant Gölü kimine eziyet kimine eğlence oldu
Kırıkkale'de tır devrildi: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Kırıkkale'de tır devrildi: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Ankara'da kıskançlık cinayeti: Bir kadın hayatını kaybetti!
Ankara'da kıskançlık cinayeti: Bir kadın hayatını kaybetti!
ABD’de yüzlerce tır ve kamyonun oluşturduğu konvoy Teksas-Meksika sınırında
ABD’de yüzlerce tır ve kamyonun oluşturduğu konvoy Teksas-Meksika sınırında
Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nde farklı yenildi!
Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nde farklı yenildi!
Sakarya’nın sembol noktalarına estetik dokunuş
Sakarya’nın sembol noktalarına estetik dokunuş
MHP lideri Bahçeli: Taksiciyi katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
MHP lideri Bahçeli: Taksiciyi katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Roketsan, Suudi Arabistan'da yeni işbirliklerine odaklanacak
Roketsan, Suudi Arabistan'da yeni işbirliklerine odaklanacak
Burdur’da sokakta yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Burdur’da sokakta yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Siirt'te kardan yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı
Siirt'te kardan yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı