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Siirt'te kardan yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı

Siirt'te kardan yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Siirt-Şırnak karayolu Meşindağı Geçidi Birini mevkiinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 25 araç ile aynı bölgede şarampole kayan bir kamyonet, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü karayolunda trafiğin açık olduğu bildirildi. Karayolları tarafından yapılan açıklamada, sürücülere araçlara mevsim şartlarına uygun kar lastiği takılması, zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması uyarısı yapıldı. Açıklamada, kurallara uyulmasının güvenlik için hayati önem taşıdığı kaydedildi.

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