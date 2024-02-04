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Soğuk havaya aldırmadan şifa bulmak için denize girdi

Soğuk havaya aldırmadan şifa bulmak için denize girdi

Kastamonu’da kış ortasında denize giren Saim Gürel, hastanelerin hastalarla dolu olduğunu belirterek, Karadeniz’de denize girerek şifa bulduğunu söyledi.

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Gece saatlerinde yer yer hava sıcaklığının eksi 8 derecede seyrettiği, gündüz saatlerinde de 8 derece olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan Saim Gürel, soğuk havaya aldırmadan Karadeniz’in serin sularına atladı. Sabahın erken saatlerinde İnebolu Limanı mevkisine gelen Gürel, üzerine giydiği “İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebolu” yazılı tişörtüyle hazırlıklarını tamamladıktan sonra denize girdi. Gürel, bir süre denizde yüzdükten sonra tekrar sahile çıktı.

“Soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz”
Açıksu Master yüzücüsü olduğunu söyleyen Saim Gürel, hastanelerin hastalarla dolu olduğunu ve insanların çeşitli virüslere yakalanarak hastalandığını belirterek, “Bizler de soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz. Bu tür aktivitelerimize devam edeceğiz” dedi.

İnebolu’nun her daim önemli ve özel bir ilçe olduğunu belirten Gürel, “Açıksu Master yüzücüsüyüm. Bugün 4 Şubat 2024 ve günlerden pazar. İnebolu şu anda şahane, güzel bir deniz var ve bu denizde yüzmemek olmaz. Biz daha öncesinde İstanbul Boğazı'nda yüzdük arkadaşlarımızla birlikte. İstanbul’dan memleketimiz İnebolu’ya dönüş yaptık. İnebolu gerçekten harika bir yer. Kış mevsiminde yüzmek isteyenler için deniz de çok güzel, hava da mükemmel. Şu anda yaklaşık 8 derece civarında dışarıdaki hava sıcaklığı. Karadeniz’de de deniz suyu sıcaklığı aynı sıcaklıkta bulunuyor. İnşallah bizler de şimdi yüzerek kış sezonumuzu açacağız. İnebolulu ve Kastamonulu bütün arkadaşlarımızı bizlerle birlikte yüzmeye bekliyorum. Soğuk su sağlıktır, soğuk suya kendisini ve vücudunu alıştıran kışın hastalıklardan kesinlikle uzakta kalır. Görüldüğü üzere şu anda hastaneler dolu, insanlar hasta, Covid gibi, gribal enfeksiyonlar gibi hastalıklar mevcut. Bizler de soğuk suyun şifa olduğuna inanıyoruz. Bu tür aktivitelerimize devam edeceğiz. Bizlere katılmak isteyen arkadaşlarımızı da her zaman için bekleriz. Tüm dost ve arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Kış mevsiminde yüzmek için arkadaşlarımızı bekleriz, alışkın olmayanlar da yavaş yavaş kış mevsiminde yüzmeye alışacaklardır” dedi.
Herkesi kış mevsiminde Karadeniz’de yüzmeye davet eden Gürel, “Soğuk havada yüzdük, daha da yüzerdik ama ilk günden kendimizi zorlamaya gerek yok. Ortam güzel, İnebolu güzel. Sudan çıktıktan sonra çok fazla dışarıda kalmaya gerek yok, çünkü vücut ısınıyor. Her şey normal ve çok güzel, herkesi yüzmeye bekleriz” diye konuştu.

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