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Samsun'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı

Samsun'da iş yerinden hırsızlık yapan genç tutuklandı

Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi eski mezbahane mevkisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen M.D. (28) Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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