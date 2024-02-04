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Yeniden Refah Partisi'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına yanıt

Yeniden Refah Partisi'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Ekrem İmamoğlu Yeniden Refah’a arkadan aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına, "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.

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Yeniden Refah'ın İstanbul adayı olarak ismi geçen Necmettin Erbakan'ın damadı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Mehmet Altınöz'e dün tv100'deki programda, "Özellikle sizin 'Hayır' cevabınızda İmamoğlu’ndan 25 milyon, 30 milyon dolar gibi bir reklam ya da sponsorluk aldığınız iddialarına cevap vermek ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Altınöz, "Veririz tabii buyursunlar. Canlı yayındayız kim ne söylüyorsa buyursun söylesin" dedi.

"Bu parayı kim almış?"

"Yani Ekrem İmamoğlu Yeniden Refah’a arkadan aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde ‘fonladı’ iddiasına yanıtınız nedir?" diye sorulan Mehmet Altınöz, şu cevabı verdi: 

"İspata muhtaç tabii. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin canlı yayındayım. Kim yapmış bu konuşmayı? Bu parayı kim almış?"

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile hiç görüşmediğini belirten Altınöz, CHP'den de herhangi bir görüşme olmadığını ve görüşme talebinin de gelmediğini aktardı.

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