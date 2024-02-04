BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Barış Manço, vefatının 25. yılında kabri başında anıldı

Barış Manço, vefatının 25. yılında kabri başında anıldı

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şehir Hatları AŞ tarafından her yıl düzenlenen anma etkinliğinde Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti.

Sefer esnasında Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, usta müzisyenin sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

Ardından Manço'nun Kanlıca'daki kabrinin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Anma etkinliğinin ardından AA'ya konuşan Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hala onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak onunla beraberiz diye kabul ediyorum. Bedenler gidiyor, ruhlar kalıyor. O çok büyük bir ruhtu ve bütün sevenleriyle kaldı." dedi.

Ahıskalı, anma etkinliği için Barış Manço Vapuru'nu 20 yıldır kendilerine tahsis eden Şehir Hatları AŞ'ye ve İBB'ye teşekkürlerini sundu.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının bütün kitleleri bir araya getiren bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Onun gibi değerler azaldıkça o yaşamaya devam ediyor. Baktığımızda burada belki bir araya gelmeyecek birçok insan onu birlikte yad etti. Demek ki hala bizi bağlayan değerlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Manço, babasının mirasını genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz aile olarak bunca zamandır üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Gücümüz yettiği kadar onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!