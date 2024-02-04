BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL

Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 3 Şubat Cumartesi akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada dört çocuk babası esnaf Cafer Özkan (65) hayatını kaybetti. H.S. (25) yönetimindeki 45 AKP 364 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan esnaf Cafer Özkan’a çarptı. Kaza sonucu Cafer Özkan ağır yaralanırken motosiklet sürücüsü de kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Özkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü H.S. ise gözaltına alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Yüksekova’da köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmalarıyla ilgili açıklama
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!
3 ilde 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
3 ilde 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!