Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Biz söz verdik mi yaparız" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu. "14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Bir helikopterimiz Kartal Köyü'nde kaza kırıma uğradı. 2 pilotumuz şehit olurken teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin.

"Biz söz verdik mi yaparız"

Açılışını yaptığımız hastanemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. Bağlantı kavşağımızı da resmen açıyoruz. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.

"Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz"

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki vatandaşımızı rahmetle anıyorum. 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem şehirlerimizi alt ve üst yapısıyla ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Ülkemizin önde gelen sanayi ve tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz.