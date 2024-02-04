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Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısı

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısı

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için bin 616 gündür HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, çocuklarına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 616'ıncı gününde devam ediyor. 5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk için 5 yıldır eylem yaptığını söyledi.

Oğlunun sağ mı, ölümü olduğunu bilmediğini belirten Taşçı, “Oğluma sesleniyorum. Korkma, gel devletimize teslim ol. 49 evlat geldi, ceza yok, bir şey yok. Gel adalete teslim ol” dedi.
Siirt’in Şirvan ilçesinden Diyarbakır’a gelerek oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü ise, 11 yıl önce HDP’lilerin evladını alıp PKK’ya verdiğini söyledi.

Dünyada böyle bir örgütün olmadığını, zalimliğin olmadığını belirten Ödümlü, “Burada oturup acı çekiyoruz. Artık yeter, Kürtlerden ne istiyorlar? Biz devletimizden memnunuz” diye konuştu.

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