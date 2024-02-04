Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2,5 aylık süreçte şehrin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğunu söyleyerek, geçmişin izlerini takip etmek isteyen herkesi bu merkezi görmeye davet etti.

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik şehri ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle Neolitik döneme ait olan Çatalhöyük’ün Anadolu’nun tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de bulunan Çatalhöyük’ün tüm dünyaya tanıtılması ve yarınlara güvenle aktarılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Altay, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizin açılışını geçtiğimiz 21 Kasım’da yapmıştık.

Merkezimiz açıldığı günden bugüne kadar geçen 2.5 aylık süreçte şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bu süreçte, Konya’dan ve Konya dışından 30 binden fazla misafir tarafından ziyaret edilen merkezimiz, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

Tarih ve arkeoloji tutkunlarını merkezi görmeye davet etti

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ne kısa sürede oluşan bu yoğun ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Şehrimizin geçmişine dair derinlemesine bilgiler sunan modern ve interaktif bir alan olarak büyük beğeni toplayan merkez, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Ziyaretçiler, Çatalhöyük’ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfetme fırsatı buluyor. Konya turizminin gelişmesine katkı sağlayacak böyle önemli bir merkezin şehrimize kazandırılmasına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı sunuyorum.

Geçmişin izlerini takip etmek isteyen tüm tarih ve arkeoloji tutkunlarını merkezimizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olma özelliği taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmeye gelen her yaştan ziyaretçi de merkezi çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.