Yüksekova'da 4 metrelik kar tünellerinde çalışma

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden sonra meydana gelen çığ nedeniyle kapanan ve kar kalınlığı 4 metreyi bulan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda 4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakırken, ekipler ise kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolun tamamının açıldığını belirtti.