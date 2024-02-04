CHP lideri Özgür Özel'den taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için taziye mesajı yayımladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde düşen helikopterde şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.