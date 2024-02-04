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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 11-30 Ocak tarihleri arasında 3 farklı suç örgütüne yönelik Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da operasyonlar düzenledi.

Baskınlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 3 adet otomatik silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 164 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet kar maskesi, 1 kilo 100 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 TL para ele geçirildi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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