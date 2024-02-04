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İstanbul'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle bir kişinin 135 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A'nın şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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