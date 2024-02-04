Samsunspor Başkanı Yıldırım Galatasaray maçı sonrası konuştu: Maç satmam Emre ve Taylan'a sorun

Samsunspor Galatasaray maçında Samsunspor'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcuların performansı ve görüntüleri çok konuşuldu. "Ne maç alırım ne maç satarım" diyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum." ifadelerini kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Yılport Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin futbolcuları Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yılport Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada birçok tartışma yaşanmıştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldırım'ın sözleri, spor kamuoyunda en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İşte Yıldırım'ın açıklaması;

Soru: "Galatasaray maçından sonra sosyal medyada söylentiler oldu. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?"

Yüksel Yıldırım: "Söyleyecek bir şey yok ki, aptallık. Fenerbahçeliler saldırıyor. Biz maça puan ya da puanlar almak için çıkacağız dedim. Küme düşmemeye oynuyoruz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bizim rakibimiz değil ama alacağımız 1 puan altın değerinde, 1 puan bizi kümede tutar dedik. Daha ilk dakikalarda 2 tane saçma gol yedik. Ondan sonra millet biz Fenerbahçe'den 1 puan aldık diye bizde üç tane Galatasaraylı futbolcu oynuyor. Bunun ikisi bizim satın aldığımız oyuncular. Bir tanesi kiralık Taylan. Fenerbahçeliler saldırıyor. Ben Ali Koç'tan 3 tane oyuncu istedim, vermedi. Galatasaray'dan oyuncu alıp da Fenerbahçe'ye karşı oynayınca böyle bir şeyler söylenmesi çok ayıp şeyler. Ben hayatımda bırak maç satmayı, birine böyle bir para vereyim bilmem. Rüşvet, pis işlere girmem. Ben onun için şike olaylarında kalktık, Türkiye'de şike var dedim. Benim şampiyonluğum çalındı dedim. Kimse beni dinlemedi. Ben böyle bir adamken, şimdi gidip de Galatasaray'a vereceğim maçı, böyle bir şey olabilir mi? Bunlar uydurma. Hazmedemeyenler çemkiriyor. Hocam bunları seçti. Markus Gisdol'un yaptığı bir kadro. Ben saygı duymak zorundayım. Ben karışan bir başkan değilimdir. Yenildik, çok kötü oldu bizim için. Medya ya da taraftar grupları bunun altında bir şey aramasın. Samsunsporlular da saldırıyor. Kadro dışı bırak... Tamam 3'ünü kadro dışı bırakayım, kim oynayacak? Küme mi düşeyim? Ayıp denen bir şey var. Biz temiz futbol için ülkede bağıran bir numaralı başkan benimdir. Belki beni fazla ciddiye almıyorlar. Büyük camia olmadığımız için. Yüksek Yıldırım'ın asla geçmişinde ve yaşam tarzında ne rüşvet ne de maç satma olamaz. Ne maç alırım ne maç satarım."

Soru: "3 futbolcuyla moral vermek açısından görüştünüz mü?"

Yüksel Yıldırım: "Ben maçtan çıktık direkt havaalanına gittim. Çok üzüldüm. Ben bu maçtan 1 puan bekliyordum. Maç yeni başlamış, bir korner gol oluyor. İkinci gol, defansın hatası, ondan sonra bunların ne Galatasaray ile var ne de Fenerbahçe ile. Yapılan bir hata."

"Ayıp ediyorlar açık ve net. Türk futbolunu biz eğer gerçekten temiz olsun diyorsak, böyle iftira, laf söylemek olmaz. Sezonun başında Okan'ı ıslıkladılar, şimdi alkışlıyorlar. Tamam çocuğun yapacağı bir şeyi yok. Suçu yok bana göre. Emre kötü ortalar yaptı, daha iyisini yapabilirdi. Bilerek mi öyle yaptı, gidin ona sorun. Ben şimdi buradan yorum katarsam, farklı bir yere gider. Samsunspor camiasında asla böyle şeyler olmaz. Yüksel Yıldırım başkan olduğu sürece de olmayacak."

Soru: "Emre ve Taylan'ın Fenerbahçe maçından sonra fotoğrafı vardı, gördünüz mü?"

Yüksel Yıldırım: "Ben onu görmedim. Sonradan bana attılar. Bunlar siz de biliyorsunuz, Galatasaray'da oynamış, Galatasaray ruhu olan oyuncular. Bu futbolcular o takımdan ayrılınca inkar etmiyor. Fenerbahçe'den de ayrılan Fenerbahçeli olarak gidiyor. Ama yani Fenerbahçe'ye karşı oynadığında o maçı satacak diye bir şey yok. Yaptıkları şeyi insanlar sağa sola çekiyor. Yaptıkları bana göre doğru değil. Niye doğru değil diyorum, Galatasaray geçmişine sahip 2 oyuncusun. Yapmamaları gerekiyordu ama niye yaptınız diye suçlayamam. Ona yapma, buna yapma diyemezsin.

"Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları, şunlar var, bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsalardı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ediyorlar."