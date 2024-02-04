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Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı

Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı

Gaziantep'te polis helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesinin ardından şehit olan 2 pilot polisin naaşı, morga kaldırıldı.

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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.
Yaralanan teknisyen hastanede tedavi altına alındı
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Şehit pilotların naaşı morga kaldırıldı
Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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