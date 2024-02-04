Gaziantep'te polis helikopteri düştü 2 pilot şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pilotların isimleri belli oldu

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan pilot emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ayyıldız, taziye mesajında, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.