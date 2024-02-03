Kayserispor Gaziantep'te 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Kayserispor'un golünü 11. dakikada Mehmet Eray Özbek atarken Gaziantep FK'nın golünü 68. dakikada Badji kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 28'e Gaziantep FK da 24'e yükseltti.
Gelecek hafta Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.
Gaziantep FK – Kayserispor: 1-1
STAT: Kalyon
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
GAZİANTEP FK: Nita- Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Bikel), Maxim, M’Bakata, Mustafa Eskihellaç, Markovic (Dk. 60 Badji), Dragus
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Ramazan Civelek (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kolevetsios, Arif Kocaman, Carole, Eray Özbek, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Joseph Attamah), Gökhan Sazdağı
GOLLER: Dk. 68 Gökhan Sazdağı (k.k) (Gaziantep FK)- Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Kayserispor)-
SARI KARTLAR: Maxim, M’Bakata, Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - Carodoso, Arif Kocaman, Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)