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Hazard'dan çok konuşulacak sözler! "Ronaldo benden iyi değil"

Hazard'dan çok konuşulacak sözler! "Ronaldo benden iyi değil"

Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, Cristiano Ronaldo için "Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil." dedi.

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32 yaşında futbolu hayatını noktalayan Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, Fransız basınından L'Equipe'e çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Ben bir hedonistim"

Emeklilik sebebine dair konuşan Hazard, "Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve içki içmeyi severim. Diyet bir saçmalık, işe yaramaz. Eğer 40 yaşına kadar oynamak istiyorsan tamam ama ben böyle olmayacağımı biliyordum. Biraz şampanya, her zaman buzdolabımda olur." dedi.

"Cristiano benden iyi değil"

Futbolun kendisi için profesyonel bir meslekten ziyade bir oyun olduğunu söyleyen Hazard, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil. Belki Neymar daha iyidir." sözlerini sarf etti

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