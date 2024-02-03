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Hulusi Akar: PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar

Hulusi Akar: PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmaktan başka çaresi olmadığını söyleyerek, "PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar" dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı.

"PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar"

Burada açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmaktan başka çaresi olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Bizim büyük ve güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu şekilde kalırsak bizi çiğnerler. Bizi engellemek için bacaklarımızdan ve ceketlerimizden çekiyorlar. Bir taraftan korona virüsle uğraştık, diğer taraftan tarihin en büyük depremlerinden biriyle karşılaştık. Binlerce insanımızı kaybettik. O yaralarımızı sarmayla uğraşıyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Diğer taraftan da PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar. Durduramayacaksınız. Arkanızda kim olursa olsun, peşinizde kim olursa olsun. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Sonuna kadar gideceğiz ve bu iş bitecek. Allah'ın izniyle bu teröristleri kazdıkları çukurlara, barınaklara gömmeden bize rahat yok. Bunlar nerede olursa olsun.

"365 gün operasyon var"

Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Hulusi Akar,sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu mücadele çok büyük bir mücadele. Durmayacağız ve sonuna kadar götüreceğiz ve en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar da bu mücadele yurt içinde ve yurt dışında nerede olurlarsa olsun neredelerse hedefimiz orası. 365 gün operasyon var. Çok şükür bunları gömdük, gömmeye devam edeceğiz.

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