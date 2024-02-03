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Ekmek hem küçüldü hem ucuzladı: Sungurlu'da 200 gram ekmek 8 lira!

Ekmek hem küçüldü hem ucuzladı: Sungurlu'da 200 gram ekmek 8 lira!

Çorum Sungurlu'da ekmek fiyatı ve gramajında değişiklik meydana geldi. İlçede satılan ekmeğin gramajı yüzde 50, fiyatı ise yüzde 20 oranında düşürüldü.

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Sungurlu ilçesinde ikamet eden kalifiye eleman bulunamamasından dolayı fırıncılar, ekmeğin fiyatı ve gramajında değişiklik yapma karar aldı. Bu karara göre, daha önce ilçede 300 gram olan ekmek 10 TL'den satılırken, 3 Şubat 2024 Cumartesi gününden itibaren 200 grama düşürülerek 8 liradan satılacak.

Alınan karar ile ilçede satılan ekmeğin gramajı yüzde 50, fiyatı ise yüzde 20 oranında düşürülerek yarından itibaren 200 gram ekmeğin 8 TL’den satılacağı bildirildi.

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