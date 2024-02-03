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Hava sıcaklığının düştüğü kentte gölet buz tuttu

Hava sıcaklığının düştüğü kentte gölet buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Sivas'ta Yıldız göleti buz tutu.

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Termometrelerin sıfırın altında on dereceye kadar düştüğü Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Yıldız Beldesindeki Yıldız göleti soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Kalın buz tabakasıyla kaplanan gölet vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar buz tutan göletin üzerine çıkarak yürüdü, halay çekti.

“Üzerine çıktık, halay çektik”
Gölette oluşan buz tabakasının üzerinde halay çektiklerini belirten Ayşegül Kuşkaya, “Şuan Sivas’ın Yıldız beldesinde bulunuyoruz. Yıldız dağına giderken göletin donduğunu fark ettik. Gölet oldukça fazla şekilde buz tutmuş. Şuan burada eksi on derece bir hava var. Gölete taş attık, buz kırılmadı. Üzerine çıktık, halay çektik. Gölet yüzeyini kaplayan buz oldukça kalın kırılmıyor” dedi.

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