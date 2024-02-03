Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şeriat' tepkisi! Şeriat gelse bir tane ilen kalmaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriatla ilgili çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Erdoğan'a "Şeriat uygulanırsa bir tane elin kalmaz" diye seslenen Özel, partisinin Manisa ilçe beledie başkan adaylarını tanıttı.

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CHP'nin Manisa İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıtacağı tanıtım toplantısı yapıldı. Memleketi Manisa'daki törende konuşan CHP lideri Özgür Özel, geçen gün Erdoğan'ın yaptığı "şeriat" açıklamasına ilişkin, "Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız" dedi.

Şeriat derken iyi düşün!

"Şeriat tartışmalarıyla bu ülkeye ne kazandırdın diye Erdoğan'a seslenen Özel, "Şeriat kuralları hukukun üstünde yer alsın dersen iyi düşün. Şeriat kurallarına göre hırsızlığın yalanın cezasını biliyorsun. Bu kurallar uygulanırsa ne parmağın ne dilin kalır senin" ifadelerini kullandı.

CHP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek olarak belirlenmişti. Toplantı da ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. İşte CHP'nin Manisa adayları:

Ahmetli: Fuat Mintaş

Akhisar: Besim Dutlulu

Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu

Demirci: Şerif Akmeşe

Gölmarmara: Cem Aykan

Gördes: İbrahim Büke

Kırkağaç: Üstün Dönmez

Köprübaşı: Fatih taşlı

Kula: Hikmet Dönmez

Salihli: Mazlum Nurlu

Saruhanlı: Zeki Bilgin

Sarıgöl: Tahsin Akdeniz

Selendi: Cemil Kurt

Soma: Sercan Okur

Şehzadeler: Gülşah Durbay

Turgutlu: Çetin Akın

Yunusemre: Semih Balaban

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle...

- Benim için çok anlamlı bir gün, Bize yürüyüşümüze Türkiye'deki yürüyüşümüze hiçbir çıkar gözetmeden destek veren yoldaşlarıma teşekkür ederim. Girmediğim sokağı olmayan bir kentteyim. Yusuf Atılgan'nın Anayurt Oteli'ni yazdığı yerdeyim.

- Bugün ezberleri bozan bir yürüyüşünün hep beraber içindeyiz. Manisa'da yüzler nasıl güler? Yoksula garibana işsize nasıl sahip çıkarız? onun peşindeyiz.

Başka şeyler konuşmak istiyor

- Ama birileri başka şeyler konuşmak istiyor. Bizi hedef gösterip, saldırtıyorlar, hiçbir şey olmasa yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Yav sen şeriat tartışmasından bu memlekete ne kazandıracaksın? Bu memleketi bölüp te ne elde edeceksin.

- Şeriat kuralları hukukun üstünde yer alsın dersen iyi düşün. Şeriat kurallarına göre hırsızlığın yalanın cezasını biliyorsun. Bu kurallar uygulanırsa ne parmağın ne dilin kalır senin.

Merkez Bankası'na 5 yılda 9. başkan

- Biliyorsunuz ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. TCMB fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurur. Politikaları uygularken bağımsız olacak. Kanun öyle yazmış. Dün gece TCMB Başkanı Gaye hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar.

Hafize Gaye Erkan'a destek çıktı

- Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir.

Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir

- Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir ama bu değişim inancıyla bu parti değişecek, gençleşecek ve iktidara yürüyecek. Söz veriyorum. Yeni bir yoldayız, bu yol temiz bir yoldur. Ülkenin kaderini değiştirmek, hep beraber zenginleşmek, yoksulluğu bitirmek için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz.

İktidara sarı kart gösterilecek seçim

- 31 Mart seçimleri bu milletin iktidara sarı kart göstereceği seçimlerdir. CHP'yi yalnızlaştırmaya, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. İttifak olsun diye her şeyi yaptık ama saygı duyduğumuz ortaklarımız çeşitli gerekçelerle reddettiler. Bu ittifakı Ankara'da kuralım çok isterdim ama olmadı. Saygı duyuyorum. Bu ittifakı bir CHP’li kuramadıysa on bin CHP’li kuracak."