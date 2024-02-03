Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarptı

Çorum’un Alaca ilçesinde, ilçeden köye seyir halinde olan araç aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki ağaca çarptı.

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Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaza Alaca - Boğaziçi (Hışır) köyü yolundan meydana geldi. Alaca istikametinden Boğaziçi köyü istikametine seyir halinde olan Sevda C. (41) yönetimdeki 19 KC 367 plakalı araç yola çıkan Köpeğe çarpmamak İçin direksiyonu kırdı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç şoförü Sevda C.(41) Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç da maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.