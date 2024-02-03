Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak kararını açıklıyor! İstanbul ve Ankara'da ne yapacak?

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısıyla AK Parti ile ittifak kararını açıklıyor. Erbakan'ın, AK Parti'den istediği cevabı alamadığı ve "seçime tek başımıza giriyoruz" diyeceği iddia ediliyordu. Canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 şehirde AK Parti ile ittifak görüşmelerinin dördüncü turundan da sonuç çıkmadı. Pazartesi günü kararını açıklaması bekleyen Fatih Erbakan, bunun üzerine açıklamayı iki gün erkene çekti. Erbakan, ittifak kararını açıklıyor... İşte açıklamasından satır başları...

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