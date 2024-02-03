BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak kararını açıklıyor! İstanbul ve Ankara'da ne yapacak?

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısıyla AK Parti ile ittifak kararını açıklıyor. Erbakan'ın, AK Parti'den istediği cevabı alamadığı ve "seçime tek başımıza giriyoruz" diyeceği iddia ediliyordu. Canlı olarak izleyebilirsiniz...

Abone ol

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 şehirde AK Parti ile ittifak görüşmelerinin dördüncü turundan da sonuç çıkmadı. Pazartesi günü kararını açıklaması bekleyen Fatih Erbakan, bunun üzerine açıklamayı iki gün erkene çekti. Erbakan, ittifak kararını açıklıyor... İşte açıklamasından satır başları...

- Yeniden Refah Partisi, belediye başkan adaylarıyla iddialıdır...

- Yeniden refah Partisi 5 ayda 150 bin üye artışımız oldu. Son bir yılda da en fazla üye artışı Yeniden Refah Partisi'nde olmuştur...

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de iki isim daha istifa etti: 'İstanbul İttifakı' vurgusu
İYİ Parti'de iki isim daha istifa etti: 'İstanbul İttifakı' vurgusu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
20 liraya paspas, 50 liraya tencere almak için saatlerce sıra beklediler
20 liraya paspas, 50 liraya tencere almak için saatlerce sıra beklediler
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
17 yaşındaki İpek 19 gündür kayıp
17 yaşındaki İpek 19 gündür kayıp
Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına çarptı
Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına çarptı
Van'da soğuk havaya rağmen açık oto pazarı araçlarla doldu
Van'da soğuk havaya rağmen açık oto pazarı araçlarla doldu
Eşini ve kayınpederini yaralayan adam başından vurulmuş halde bulundu
Eşini ve kayınpederini yaralayan adam başından vurulmuş halde bulundu
Kırgızistan'da santral patlamasında ağır yaralanan 2 kişi Türkiye’ye gönderilecek
Kırgızistan'da santral patlamasında ağır yaralanan 2 kişi Türkiye’ye gönderilecek
10 saat enkazda kalan anne ve oğlu deprem anlarını anlattı
10 saat enkazda kalan anne ve oğlu deprem anlarını anlattı
Murat Kurum: "İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyeceğiz"
Murat Kurum: "İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyeceğiz"
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı