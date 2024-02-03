Kuzey Irak’tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Irak’ın kuzeyinden gelen son dakika haberine göre 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre teröristlerin saldırısında 2 asker de yaralandı.

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MSB’den yapılan son dakika açıklamasında “Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şehit P. Uzm. Çvş. Kadir Dingil için ise şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman silah arkadaşımız 3 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.