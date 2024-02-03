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20 liraya paspas, 50 liraya tencere almak için saatlerce sıra beklediler

20 liraya paspas, 50 liraya tencere almak için saatlerce sıra beklediler

BURSA'da bir züccaciye mağazasının açılışına gelen vatandaşlar, 20 liraya paspas, 50 liraya tencere alabilmek için saatlerce sıra bekledi. Zaman zaman yaşanan izdihamı görevliler önledi.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışı için vatandaşlar saatlerce sıra bekledi. Yüzlerce kişinin katıldığı açılış izdihama yol açtı. Vatandaşlar belirtilen alana sığmayınca kalabalık, caddeye taştı. Uzun beklemenin ardından açılan züccaciye dükkanına vatandaşlar adeta akın etti. Ucuz eşyalar ile poşetlerini dolduran vatandaşlar, sıra beklediklerine değdiğini söyledi.

Dükkanın ilk müşterisi olan Gülhan Hancı “2 saattir burada sıra bekliyorum. Sabah 09.00’da buradaydım. Geldiğimde kimse yoktu, ben de ilk sırayı aldım. Beklememe değdi” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Saat 10.00’dan beri buradayım. Dışarıda ve içeride biraz izdiham oldu. Bu fiyatlara bu ürünleri bulunca normal karşılıyoruz. Yarın İzmir’e gideceğim, gitmeden gelip alışveriş yaptım” diye konuştu.

Diğer bir vatandaş ise sinirlenerek "Fiyatlar iyi ama ben sürahi alamadım" diye isyan etti.

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