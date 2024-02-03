Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yaptığı antrenmanla birlikte yarın oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, öğleden sonra İzmir’e gidecek.Abone ol
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 24. haftasında konuk olacağı Altınordu maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, bugün öğle saatlerinde İzmir'e hareket edecek.