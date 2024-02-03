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Fatih Erbakan saat 14:00'te açıklıyor! Yeniden Refah, AK Parti'nin ittifak teklifini reddedecek iddiası

Fatih Erbakan saat 14:00'te açıklıyor! Yeniden Refah, AK Parti'nin ittifak teklifini reddedecek iddiası

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün saat 14:00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla AK parti ile ittifak kararını açıklayacak. Erbakan'ın, AK Parti'den istediği cevabı alamadığı ve "seçime tek başımıza giriyoruz" diyeceği konuşuluyor.

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İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 şehirde AK Parti ile ittifak görüşmelerinin dördüncü turundan da sonuç çıkmadı. Pazartesi günü kararını açıklaması bekleyen Fatih Erbakan, bunun üzerine açıklamayı iki gün erkene çekti ve bugün saat 14:00'te açıklama yapacak. Yeniden Refah'ın sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar geliyor. 

Son görüşme 1.5 saat sürdü

31 Mart yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti, önceki gün Yeniden Refah Partisi'ni bir kez daha ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, YRP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Nureddin Gül ile yaklaşık 1,5 saat görüştü.

Karar Genel Başkanlara bırakılmıştı

Görüşme sonrası açıklama yapan Doğan Bekin "Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız. Pazar gününe kadar cevap verecekler" demişti. 

Erbakan saat 14:00'te açıklayacak

YRP, AK Parti'den istediği cevabı alamadı. Bunun üzerine Fatih Erbakan el yükselterek, Pazartesi günü yapacağı basın toplantısını bugün saat 14:00'e çekti. Dünkü duyurunun ardından da Erdoğan'dan Erbakan'a herhangi bir telefon gelmediği belirtiliyor. 

Odatv'den kulis haber: Reddedecekler...

Odatv, Yeniden Refah’ın vereceği kararı öğrendiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre Yeniden Refah Partisi’nin şu anki şartlarda Cumhur İttifakı’na “Hayır” diyeceği ve seçime tüm bölgelerde kendi adayları ile gideceği öne sürüldü.

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