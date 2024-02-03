Tesla, 2 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üretici firmaların başında gelen Tesla'nın bazı araçlarında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon aracını geri çağırdı.

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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, bazı araçlardaki uyarı ışıklarının küçük yazı tipi boyutu nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon aracı geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada Tesla'nın 2012-2023 Model S, 2016-2024 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck araçlarından bazılarını geri çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu araçlardaki fren, park ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) uyarı ışıklarının gösterge panelinde yanlış yazı boyutunda gösterildiği ve bu nedenle ilgili güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi.

Konuya dair yapılan açıklamada, "Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini artırabilir" denildi.

Yazılım güncellemesi yapılacak

Açıklamada geri çağırmadan önemli ölçüde etkilenen araç sayısının 2 milyon 193 bin 869 olduğu ve Tesla'nın sorunu çözmek için uzaktan gerçekleştirilebilecek bir yazılım güncellemesi yayınladığı bildirildi.

Geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 30 Mart'ta itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

Tesla, geçen yıl aralık ayında otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Geçen hafta da ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle Tesla'nın ABD'deki yaklaşık 200 bin aracına yazılım güncellemesi yapılacağı açıklanmıştı.