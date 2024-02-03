BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL

Diş fırçası ithalatında 3 yıl korunma önlemi uygulanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diş fırçası ithalatında 3 yıl korunma önlemi uygulanacak

Diş fırçası ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, diş fırçası ithalatına yönelik açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük, adet başına ilk yıl 0,13 dolar, ikinci yıl 0,11 dolar ve üçüncü yıl 0,09 dolar olarak belirlendi.

Bu yükümlülük tutarı, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

Ayrıca kararla belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın, korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 6 milyon 289 bin 963 olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı ise 2 milyon 96 bin 654'i geçemeyecek.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle karara ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Reza Zarrab ABD'nin de elinden kaçtı! Evini ve çiftliğini satıp sırra kadem bastı
Foto Galeri Reza Zarrab ABD'nin de elinden kaçtı! Evini ve çiftliğini satıp sırra kadem bastı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri ağırladı
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri ağırladı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Vanlı gazeteci Murat Çurku hayatını kaybetti
Vanlı gazeteci Murat Çurku hayatını kaybetti
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı
Su borusu patladı, yollar göle döndü
Su borusu patladı, yollar göle döndü
İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne saldırı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne saldırı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
Kestel'de Ferhat Erol coşkusu yaşandı
Kestel'de Ferhat Erol coşkusu yaşandı
Macbeth Abla oyunu beğeni kazandı
Macbeth Abla oyunu beğeni kazandı
Aydın'da sabah namazı buluşmaları sürüyor
Aydın'da sabah namazı buluşmaları sürüyor
Bitkilerin Profesörü, orkidenin faydalarını anlattı
Bitkilerin Profesörü, orkidenin faydalarını anlattı